غوتيريش يرحب بالحكومة الجديدة ويتطلع إلى "العمل في دعم برنامج الإصلاح"

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رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان.

جاء ذلك في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه صادر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء. وقال الأمين العام إنه يتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء حسان دياب، ومجلس الوزراء المقبل، بما في ذلك في دعم برنامج الإصلاح في لبنان وتلبية الاحتياجات الملحة لشعبه.

وجدّد الأمين العام التزام الأمم المتحدة بدعم لبنان في سبيل تقوية سيادته واستقراره واستقلاله السياسي وفقاً لاتفاق الطائف وإعلان بعبدا، وتنفيذه الفعال لقرارات مجلس الأمن 1701و1559 وغيرها القرارات ذات الصلة التي لا تزال ضرورية لاستقرار لبنان والمنطقة.