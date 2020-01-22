تابعونا لحظة بلحظلة .. إليكم حال الطرق لصباح اليوم الأربعاء 22 كانون الثاني 2020

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أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق المقطوعة صباح اليوم، هي الآتية:

الطرقات المقطوعة من جبيل الى بيروت: اوتوستراد جبيل - البوار - الذوق جسر الاوكال

الطرقات المقطوعة في الشمال :رحبة -الحيصة -المحمرة -ساحة العبدة -مرياطة -المنية - البداوي -دوار السلام -ساحة النور -اوتوستراد الميناء - اوتوستراد البالما - القلمون - كوسبا.

الطرقات المقطوعة في البقاع : مفرق المصنع راشيا - عنجر -دير زنون - مفرق المرج - حوش الحريمة -جب جنين - غزة - مفرق ضهر الاحمر - مستديرة زحلة - سعدنايل - تعلبايا - مفرق قب الياس - جديتا العالي.

الطرقات المقطوعة ضمن نطاق الجنوب: الجية مفرق برجا - الناعمة

قطع تقاطع المدينة الرياضية