العالم: احتجاجات واشتباكات بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة

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أعلنت قناة المنار عن مواجهات بين المتظاهرين والقوى الامنية عند مدخل ساحة النجمة وسط بيروت بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.





وافادت بان متظاهرين حاولوا ليل الثلاثاء تحطيم البوابة المؤدية إلى مقر مجلس النواب في وسط بيروت.

وتجمع محتجين أمام مدخل المجلس النيابي في ساحة النجمة، وسط بيروت، اعتراضا على إعلان مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.

واستقدمت تعزيزات أمنية على مداخل مجلس النواب، وعزز الجيش اللبناني انتشاره في بيروت وباقي المناطق اللبنانية.

وتم قطع الطرق بمكبات النفايات والإطارات المشتعلة في مختلف الطرق اللبنانية احتجاجا على إعلان تشكيل الحكومة.