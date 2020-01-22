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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 22 كانون الثاني 2020

22
JANUARY
2020
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 البناء: خفايا وكواليس

قالت مصادر مالية إن السندات المستحقة على لبنان في هذا الربيع ستشكل أولى مسؤوليات الحكومة الجديدة سواء باعتماد الصيغة التي يعرضها مصرف لبنان أو من خلال أموال تتمكّن الحكومة تأمينها في مسار يشكّل أول اختبارات قدرتها على إثبات درجة من القبول في الخارج مع وجود إشارات إيجابية لدى رئيس الحكومة.

 

كواليس

قالت مصادر عراقية إن تسمية رئيس حكومة جديد ستتم قبل موعد المليونيّة التي دعا إليها السيد مقتدى الصدر يوم الجمعة وتعتبرها قوى المقاومة في العراق بداية شعبية لمسار إخراج الاحتلال الأميركي وإن التشاور قائم للتوافق على اسم يلبي مقتضيات المعركة مع الأميركيين ويقبله الحراك بتزكية السيد الصدر.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
تحدث مفاجآت في العلاقات الإقليمية والعربية، من شأنها أن تفيد لبنان، في الأسابيع المقبلة.


غمز
يجري وزير يفترض أن يشغل وزارة سيادية، اتصالات مع المراكز في المؤسسات النقدية والمالية الدولية لترتيب لقاءات فورنيل الثقة.


لغز
لم تنقطع محاولات تدوير الزوايا المعلنة، وغير المعلنة، للإنتهاء من تأليف الحكومة العتيدة.

 

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