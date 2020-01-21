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من هو وزير الطاقة الجديد؟

21
JANUARY
2020
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في ما يلي السيرة الذاتية لوزير الطاقة الدكتور ريمون غجر:

- مهندس كهربائي حائز على شهادة دكتوراه من "جامعة ساسكاتشوين" في كندا ويتمتع بخبرة مهنية وأكاديمية تزيد عن 30 عاما في مجالات الطاقة الكهربائية وأنظمتها.

- عمل خلال مسيرته المهنية لدى الكثير من الشركات في مختلف أنحاء العالم، في كندا (أونتاريو هايدرو، البرتا باور / Ontario Hydro, Alberta Power)، والولايات المتحدة الاميركية (نياغارا موهوك، باور ماث ،الطاقة الموزعة / Niagara Mohawk, Power Math, Distributed Energy)، والاردن (استرا - ASTRA) ولبنان، حيث قدم خدمات تقنية في مجال معامل انتاج الطاقة الكهربائية التقليدية والمتجددة.

- يشغل منصب كبير مستشاري السياسات الطاقوية لدى وزارة الطاقة والمياه منذ 2007 حيث يرأس مجموعة صغيرة من الخبراء المسؤولين عن تنفيذ سياسة قطاع الكهرباء، ويؤمن التواصل مع اللجان البرلمانية والوزارية المعنية ومؤسسة كهرباء لبنان ومجلس الانماء والاعمار، اضافة الى التنسيق مع السفارات والوكالات الدولية (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الاتحاد الاوروبي إلخ / World Bank, IMF, UNDP, EU etc.).

- لعب دور اساسيا في اعداد ورقة سياسة قطاع الكهرباء عام 2010 وتحديث هذه الورقة عام 2019، واشرف على تنفيذ المشاريع المندرجة ضمن خطة الكهرباء في كل مراحلها من تعيين الاستشاريين، واعداد دفاتر الشروط، ومتابعة مجريات المناقصات من فض وتقييم العروض، والتفاوض وابرام العقود ذات الصلة.

- كما وساهم في الكثير من الدراسات بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان واستشاريين عالميين المتعلقة بالاكلاف التشغيلية لمعامل الكهرباء والتعرفة وتحديث نظام الفوترة والجباية والاستثمارات المطلوبة والاستراتيجية الوطنية للمحروقات وبرامج اصلاح قطاع الطاقة.

- يعمل الدكتور غجر بالتوازي أستاذا للهندسة الكهربائية في الجامعة اللبنانية الأميركية / LAU منذ 1995، وهو يقوم بالتدريس وإجراء الابحاث في مجالات الطاقة المتجددة واقتصاديات نظام الطاقة.

- شغل ايضا الكثير من المناصب الإدارية، كنائب للرئيس للموارد البشرية والخدمات الجامعية وعميد مساعد وعميد موقت لكلية الهندسة، كما ونشر الكثير من المقالات في مجلات هندسية دولية رائدة، وحاضر وقدم اوراق بحثية في مؤتمرات في مختلف أنحاء العالم.

- الدكتور غجر هو من كبار الاعضاء في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، وعضو في نقابة المهندسين في طرابلس، لبنان، وهو مدرج على لائحة خبراء دراسات الطاقة التابعة للبنك الدولي.

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