اللجنة المركزية للاعلام: يبارك التيار الوطني الحر للبنانيين بولادة الحكومة الجديدة التي تشكلت كما وعدنا وجهدنا وصارعنا

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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي:

يبارك التيار الوطني الحر للبنانيين بولادة الحكومة الجديدة التي تشكلت كما وعدنا وجهدنا وصارعنا، من اختصاصيين غير ملتزمين سياسياً أو حزبياً. ويتمنى التيار أن يعطي الجميع فرصة لهذه الحكومة مع مراقبة عملها، آملاً في أن تكون بداية لمرحلة إنقاذية وأن تجد الحلول الملائمة للأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يعاني منها وطننا.



ويتطلع التيار الى برنامج هذه الحكومة والى عمل وزرائها وإنتاجيتها ونجاحها ليبني على ذلك مواقفه اللاحقة، شاكراً وزراء تكتل لبنان القوي في الحكومة السابقة على الجهود التي بذلوها والطاقات التي وضعوها بتصرف اللبنانيين والانجازات التي حققوها في وزاراتهم على رغم كل الظروف