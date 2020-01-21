من هو وزير السياحة والشؤون الاجتماعية؟

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‏تخرج من الجامعة الأميركية في بيروت ‏متخصصاً ‏‏في جراحة العظام والمفاصل والتحق بمستشفى روبرت جونز وأجنوس هانت لجراحة العظام في المملكة المتحدة.

انضم الدكتور المشرفيه إلى قسم الجراحة في الجامعة الأميركية في بيروت عام 1991 كأستاذ مساعد لجراحة العظام وجراحة اليد والجراحة المجهرية، وعين لاحقًا أستاذًا مشاركًا في عام 1997. ‏في عام 2005 عين أستاذًا في قسم  جراحة العظام في جامعة البلمند ومركز كليمنصو الطبي التابع لجونز هوبكنز الدولي.
عمل البروفسور المشرفيه رئيسًا لقسم جراحة العظام ( 1993-1999) ومدير وحدة الطوارئ في المركز الطبي للجامعة الأميركية (1992-2000).
يشغل منصب رئيس الجمعية اللبنانية للجراحة المجهرية الترميمية ورئيسًا للجمعية اللبنانية لجراحة العظام ‏والمفاصل.
عضو مؤسس في الأكاديمية الأميركية لأطباء الطوارئ وعضو ومسؤول اتصال في جمعية النهوض الدولي بالرعاية الطبية الطارئة.
هو زميل الكلية الأميركية للجراحين، عضو الجمعية البريطانية لجراحة العظام، وعضو الجمعية البريطانية لجراحة اليد والجمعية البريطانية للجراحة المجهرية.
مؤلف لأكثر من 75 منشورًا في المجلات العلمية وهو متحدث منتظم في المؤتمرات الدولية، ومساهم دائم في ‏التثقيف الطبي المستمر للأطباء المحليين والإقليميين.
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