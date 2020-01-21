A+
A-
١٠ نقاط تميز الحكومة الجديدة و اعطاءها فرصة واجب توقّف مراقبون عند 10 نقاط تميز الحكومة الجديدة عن سابقاتها وهي:
أولا: حكومة اصحاب الاختصاص و الكفاءات
ثانيا: لا شبهات فساد اداري على الوزراء.
ثالثا: وجوه نسائية متعددة.
رابعاً: لا وجوه حزبية أو سياسية كما تمنى الحراك الشعبي
خامساً: لا وزراء من الحكومة السابقة.
سادساً: لا جمع بين الوزارة والنيابة.
سابعاً: رئيس حكومة من خارج النادي التقليدي.
ثامناً: تشكيل سريع نسبة للحكومات السابقة
تاسعاً: تقليص عدد الوزراء و الغاء وزارات الدولة
عاشراً: مجرد وجود حكومة أفضل من الفراغ و البلد بحاجة لمن يتخذ قرارات سريعة و صائبة.t.o
لكل هذه العوامل مجتمعة لا بد من اعطائها فرصة تحقيق شيء ما يبدأ بوقف المسار الانحداري و بعده البدء بالنهوض