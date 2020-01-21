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١٠ نقاط تميز الحكومة الجديدة و اعطاءها فرصة واجب توقّف مراقبون عند 10 نقاط تميز الحكومة الجديدة عن سابقاتها وهي:

أولا: حكومة اصحاب الاختصاص و الكفاءات

ثانيا: لا شبهات فساد اداري على الوزراء.

ثالثا: وجوه نسائية متعددة.

رابعاً: لا وجوه حزبية أو سياسية كما تمنى الحراك الشعبي

خامساً: لا وزراء من الحكومة السابقة.

سادساً: لا جمع بين الوزارة والنيابة.

سابعاً: رئيس حكومة من خارج النادي التقليدي.

ثامناً: تشكيل سريع نسبة للحكومات السابقة

تاسعاً: تقليص عدد الوزراء و الغاء وزارات الدولة

عاشراً: مجرد وجود حكومة أفضل من الفراغ و البلد بحاجة لمن يتخذ قرارات سريعة و صائبة.t.o

لكل هذه العوامل مجتمعة لا بد من اعطائها فرصة تحقيق شيء ما يبدأ بوقف المسار الانحداري و بعده البدء بالنهوض