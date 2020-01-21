من هو وزير الاتصالات الجديد طلال حواط؟

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من الوجوه الجديدة في الحكومة وزير الاتصالات المهندس طلال اكرم حواط الذي تم اختياره ليكون ممثل اللقاء التشاوري فيها، وهو مقرّب من النائب فيصل كرامي.

طلال أكرم حواط من مواليد طرابلس – الميناء ٢٠-٠١-١٩٦٩

– حائز على ماجستير في الهندسة الكهربائية وعلوم الإلكترونيات سنة ١٩٩٨ من جامعة سان خوسيه في كاليفورنيا.

– حائز على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية وعلوم الإلكترونيات عام ١٩٩٥ من جامعة سان خوسيه في كاليفورنيا.

– اتمّ دراسته الثانوية في الثانوية الوطنية الارثوذكسية – مدرسة مار الياس في الميناء-طرابلس عام ١٩٨٧.

– عمل لدى شركة “Cisco” العالمية لمدة ١٩ سنة منذ العام ١٩٩٩ ولغاية العام ٢٠١٨، حيث قضى منها ٨ اعوام في الولايات المتحدة الاميركية و١١ عاما في لبنان في مختلف مواقع هندسية وإدارية، وهي شركة تعمل في مجال هندسة الاتصالات والمعلومات ولديها فروع في كل انحاء العالم. شارك في هندسة وتصميم وتطوير شبكات الإنترنت الثابتة وشبكات الخليوي في كل المناطق اللبنانية وفي الدول المجاورة، كما ساهم في تصميم وتطوير الشبكات الخاصة للمؤسسات والمصارف الكبرى في لبنان وفي دول المشرق العربي. وهو حائز على عدة جوائز برتبة امتياز بسبب التَمَيّز والتفاضل بين زملائه المهندسين العاملين في الشركة وبسبب الكفاءات والمهارات التقنية العالية لديه خلال الـ ١٩ عاما في الشركة “Cisco” ومنها: جائزة افضل المهندسين من النخبة ”John Chambers Award” لعام ٢٠٠٢ ، وجائزة “”Chairman’s Club لعام ٢٠١٦.

– يشغل مؤخراً منصب نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا وتركيا لدى شركة ” ”Sandvine الكندية الذي يعمل بها منذ العام ٢٠١٨، وهي من أفضل الشركات العالمية التي تعمل في مجال تطوير الشبكات الذكية للإنترنت الثابت وشبكات الخليوي، وهي تستخدِم الاتمتة لتمكين المشغّلين من تقديم تجربة عالية الجودة لمشتركيهم، حيث شارك في تفعيل وتطبيق الشبكات الذكية لدى العديد من الشركات في لبنان والدول المجاورة في المنطقة.

– متأهل من شيرين عصافيري ولهما ثلاثة ابناء، آدم، صوفيا وميغين.