living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تصعيدٌ في النهار... وحلحلة في الليل

21
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

"إشتدِّي أزمة تنفرجي"... وهكذا كان: تصعيدٌ في النهار... وحلحلة في الليل، وحكومة الجديرين قابَ قوسين أو أدنى من الولادة، على أمل أن تولَد معها الحلول، ولاسيما للمأساة الاقتصادية والمالية، لا أن تُولِّد المصالحُ السياسية المعتادة مزيداً من الأزمات، التي لم يَعد لبنان واللبنانيون قادرين على تحملها...

مَن تنازل لمن؟ الجواب لم يَعد مهماً. فالأهم اليوم، أن تكون الحكومة الجديدة حكومة إنقاذ، وأن تباشر فوراً التصدي للسياسات الخاطئة، الموروثة منذ ثلاثة عقود على الأقل، والتي أوصلت البلاد إلى حافة الإفلاس...

غير أن الأبرز في هذه المرحلة، تَلَمُّس رد فعل ثلاث جهات:

الجهة الأولى، ثُلاثي المعارضة، أي المستقبل والاشتراكي والقوات، الذي باستطاعته الدفع باتجاه تَكرار تجربتَيْ حكومتَيْ سليم الحص ونجيب ميقاتي عامي 1998 و2011، أو شق الطريق أمام تجربةٍ جديدة يستفيد من نجاحها الجميع.

الجهة الثانية، قوى الحراك الشعبي على اختلافها، لناحية التمسُك بالسلبية المطلقة، أو منح الحكومة الجديدة فرصة، ومراقبتُها تمهيداً للمحاسبة عند الخطأ.

أما الجهة الثالثة، فالمجتمع الدولي، الذي ينبغي أن يتعامل مع الحكومة على أنها حكومة لبنان، التي أنتجتها مؤسساتُه الدستورية... لا حكومة حزب الله، ولا حكومة أي طرف آخر تمهيداً لتكريس الاحتضان الدولي... ولبنان بأمسِّ الحاجة إليه...

وفي الانتظار، الأكيد أن التشكيل يُشكلُ بارقةَ أملٍ جديدة... عسى أن تَعكِسَ الممارسة ما يُطمئن النفوس ويُثلِج القلوب ويُعيد شيئاً من الثقة... ثقة الناس قبل ثقة البرلمان

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout