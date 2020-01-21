كنعان بعد التكتل: الحكومة ستولد لان خنقها خنق للبلاد والوقت للانقاذ والقرارات الشجاعة

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عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري برئاسة الوزير جبران باسيل في مركزية التيار الوطني الحر في سنتر ميرنا شالوحي في سن الفيل.

وعقب الاجتماع تحدّث أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان فقال "الحكومة ستولد على الرغم من كل الصعوبات التي نسمع عنها ونعاني منها جميعاً، وعدم السماح بتأليفها يخنق اللبنانيين والبلاد. والتكتل يقدّم كل التسهيلات، والتعاون مطلوب من كل الكتل والأفرقاء، لأننا في وضع استثنائي لانقاذ البلد لا للذهاب الى الصراع على السلطة".



واعتبر كنعان أن "الحديث عن حكومة اللون الواحد ليس في محلّه، ومنطق ١٤ و ٨ اذار لم يعد واردا بعد كل ما شاهدناه، وبعد التسويات والحكومات والتفاهمات، خصوصاً ان الخلافات اليوم ليست تحت عنوان 8 و14 آذار. لذلك، فلنصارح الناس ونقول ان ولادة الحكومة ضرورية، والأهم هو المشروع الانقاذي ومهمة الحكومة وما ستفعله في الاقتصاد والمال والدواء والخبز وحاجات الناس الاجتماعية".

اضاف " نحن ملتزمون بالسياسة الاقتصادية التي عبرنا عنها من خلال الموازنة التي ارجىء اقرارها الى الأسبوع المقبل، وتتضمن اجراءات استثنائية على صعيد ضمان الودائع ووقف الاجراءات في حق المتعثرين في القروض المدعومة اسكانياً وصناعياً وزراعياً وسياحياً وبيئياً، والدفاع المدني وسواها من القضايا التي تهم الناس، وتطالب بها الشرائح الشعبية".



وأكد كنعان اننا "لا نعطل ولسنا مع التعطيل ونحن الى جانب كل من يبذل جهدا لنجاح مهمة الحكومة، لا نجاح العهد فقط، خصوصاً ان نجاح العهد هو نجاح للبنان، وحماية لبنان تكون من خلال حماية مؤسساته الدستورية، والدعم الكامل لانجاح مهمة الحكومة الجديدة".



وتابع كنعان "يجب الذهاب الى اصلاحات مباشرة وسريعة في موضوع الكهرباء، وفي الملفات الاقتصادية والمصرفية والاجتماعية. والوقت هو للانقاذ لا للصراعات والسجالات السياسية. لذلك، نؤكد اننا نقوم وسنقوم بكل جهد مطلوب منا. ونقول للبنانيين أننا لن ندخل في صراع حصص ومصالح ونريد حلا سريعا يؤمن استمرارية الدولة".



وعن موقف رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية قال كنعان " لن ندخل في سجالات ولا نريد حكومة لون واحد ومستعدون للتعاون مع كل من لديه نية صادقة لتسهيل مهمة الحكومة".



وختم بالقول "مطلوب الوصول الى نتائج والوقت للقرارات الشجاعة والتضحية مطلوبة من الجميع".