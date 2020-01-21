هل تبصر الحكومة النور قريباً جداً؟!

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رجحت مصادر بحسب قناة "الجديد" أن تتألف الحكومة اليوم والاتفاق قضى بحكومة عشرينية فيها وزيران لفرنجية وهما الأشغال والعمل والقومي تنازل عن تمثيله في الحكومة لرفضه المقعد الدرزي. واضافت أن حصة التيار الوطني الحر بقيت ٦ وزراء في حكومة العشرين والحصة الدرزية المؤلفة من وزارتين: شؤون الاجتماعية والمهجرين بالإضافة إلى الشباب والرياضة. كما اشارت إلى تسلم دميانوس قطار وزارة التنمية الإدارية بعد أن باتت "العمل" من حصة المردة. هذا وكان حزب الله قد أبلغ كلّ حلفاءه بأنّه بات خارج التواصل في موضوع التشكيلة الحكومية تاركاً الأمر في عهدة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.



