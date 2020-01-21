الحريري: فتّشوا عمّن سرق مفاتيح التأليف

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أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري أنّ "التحليلات التي تتحدث عن سيناريوهات تربط عرقلة تأليف الحكومة بترتيب عودتي إلى رئاسة الحكومة مجرد أوهام ومحاولات مكشوفة لتحميلي مسؤولية العرقلة وخلافات أهل الفريق السياسي الواحد"، مؤكداً "قراري حاسم بأن كرسي السلطة صارت خلفي، وان استقالتي استجابت لغضب الناس كي تفتح الطريق لمرحلة جديدة، ولحكومة تنصرف إلى العمل وتطوي صفحة المراوحة في تصريف الأعمال".

وأضاف الحريري: "أما للمتخوفين من هذه السيناريوهات والقائلين بأنّ أحداً من أولياء أمر التأليف لم يعد يريد سعد الحريري في رئاسة الحكومة فأقول؛ سعد الحريري اتخذ قراره ومفتاح القرار بيده فتشوا عمن سرق مفاتيح التأليف وأقفل الأبواب على ولادة الحكومة".