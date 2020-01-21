خريش: هناك حملة صهيونية على مشاركة الوزير باسيل في مؤتمر دافوس

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شددت نائبة رئيس التيار الوطني الحر مي خريش على أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل هو من يقرر ان كان سيشارك في مؤتمر دافوس"، مستنكرة "الحملة المشبوهة على مشاركته فهو لديه شرعية شعبية وهو يقوم بمهامه وواجباته".



واعتبرت خريش، في حديث لقناة "الجديد"، ان "هناك حملة صهيونية على مشاركة الوزير باسيل في مؤتمر دافوس وكل من يدعو داخل لبنان الى الحملة ضد مشاركته في المؤتمر هو يشارك بطريقة مباشرة او غير مباشرة بالحملة الصهيونية".



ورأت خريش أن "الحملة على مشاركة باسيل في مؤتمر دافوس غير بريئة والأشخاص الذين يقودون هذه الحملة غير بريئين".