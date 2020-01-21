توقيف "أبو زياد"

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أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



في إطار متابعته المستمرة لتوقيف تجّار المخدرات ومروجيها والمطلوبين للقضاء، ونتيجةً لاستثمار التحقيقات التي يجريها مكتب مكافحة المخدرات المركزي، تمكن عناصره من تحديد كامل هوية أحد المروجين في بلدة كفرحباب ضمن محافظة جبل لبنان، ويدعى: - ر. أ. (مواليد عام ١٩٥٥، لبناني) ملقّب "أبو زياد"، بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، جرى توقيفه وضُبط بحوزته كمية من المخدرات عبارة عن أربعة أكياس من مادة حشيشة الكيف، ومظروفَين يحتويان على مادة الكوكايين، وميزان حساس، إضافةً إلى ضبط أوراق بيضاء وأكياس من النايلون الشفاف صغيرة الحجم تستعمل لتوضيب المخدرات.



بالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدرات على عدد من الزبائن في البلدة المذكورة.



أودع الموقوف مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته.