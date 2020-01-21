عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 كانون الثاني 2020

A + A -

البناء: ترشيحات مشتركة لقوى المقاومة والتيار الصدريّ لرئاسة الحكومة تغيّر المشهد العراقي والحراكي القومي متمسّك بأمل حداد… ودياب بصيغة الـ 18… وحكومة 20 وزيراً تستعدّ للإعلان اليوم؟ أرثوذكسي لفرنجيّة وكاثوليكيّ للتيار وعرض الدرزي على القوميين… وعون يحسم نائب الرئيس





اللواء: خارطة طريق لإحتواء الفلتان: إنهاء الشغب، ترضية الحريري وتوازن وزاري

جنبلاط من بيت الوسط للإسراع بالتأليف.. وحراك لبناني - دولي في دافوس رفضاً لباسيل



الأخبار: بلديات لبنان نحو الاقفال

قوى 8 آذار تمنع تأليف الحكومة!

السلطة تطفئ عيون المتظاهرين





الديار: تقارير امنية «مقلقة» في بعبدا: عمليات امنية استباقية لتفكيك خلايا في البقاع والشمال

«الشغب منظم» وترقب لتصعيد مذهبي بعد «ولادة الحكومة» وقصر بعبدا «مستهدف»

الحكومة «عالقة» بين «مطرقة» عناد دياب «وسندان» «المحاصصة»... فهل تفرج اليوم؟

النهار: ضغوط الحلفاء تصاعدت لحكومة عشرينية اليوم؟



الجمهورية: قطب مخفية تحاصر الحكومة

ضوابط أمنية ومالية لمواجهة الربيع الساخن



نداء الوطن: باريس: "سيدر" لم يمت والمطلوب "مرحلة طوارئ"

دياب يرضخ لـ"تشكيلة الـ 20"

the daily star: Rift over Cabinet size holding up formation



l'orient le jour: La formation du cabinet Diab entravée par une crise de confiance au sein du 8 Mars