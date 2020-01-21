أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 21 كانون الثاني 2020

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اللواء: أسرار

همس

يستعد سفير دولة كبرى لحركة دبلوماسية - إعلامية، بعد غياب ملحوظ عن مسرح حركة الاتصالات اللبنانية.

غمز

فوجئت أوساط معنية بتأليف الحكومة بحجم الخلافات، وعناد الرئيس المكلف في ما خص تصوره لمهمته على غير مستوى.

لغز

جهة نيابية - حزبية بارزة لم تحسم بعد أسماء مرشحيها إلى الوزارة، على الرغم من أن البعض نام على أنه وزير!



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر معنية بالأوضاع المالية إن تشكيل الحكومة سيظهر تبدلاً في التعامل الدولي والإقليمي يثير دهشة القوى المراهنة على زيادة الضغوط المالية تمهيداً لتوظيفها في معركتها السياسية، لأن المؤشرات الخليجية تقول العكس بعد قراءة معنى الانعزال عن سورية ونتائجه الكارثية، كما يقول الخليجيون.

كواليس

توقفت مصادر دبلوماسية أمام تنازل قوى المقاومة في العراق عن تسمية رئيس الحكومة لصالح السيد مقتدى الصدر ما يوحي بمعادلة تسليم الصدر رئاسة الحكومة مقابل قيادته معركة الانسحاب الأميركي. وهذا يعني بناء تحالف راسخ وقوي سيضمن تغييراً كبيراً في العراق.