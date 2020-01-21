living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 21 كانون الثاني 2020

21
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اللواء: أسرار

 

همس
يستعد سفير دولة كبرى لحركة دبلوماسية - إعلامية، بعد غياب ملحوظ عن مسرح حركة الاتصالات اللبنانية.

غمز
فوجئت أوساط معنية بتأليف الحكومة بحجم الخلافات، وعناد الرئيس المكلف في ما خص تصوره لمهمته على غير مستوى.

لغز
جهة نيابية - حزبية بارزة لم تحسم بعد أسماء مرشحيها إلى الوزارة، على الرغم من أن البعض نام على أنه وزير!

 

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر معنية بالأوضاع المالية إن تشكيل الحكومة سيظهر تبدلاً في التعامل الدولي والإقليمي يثير دهشة القوى المراهنة على زيادة الضغوط المالية تمهيداً لتوظيفها في معركتها السياسية، لأن المؤشرات الخليجية تقول العكس بعد قراءة معنى الانعزال عن سورية ونتائجه الكارثية، كما يقول الخليجيون.

 

كواليس

توقفت مصادر دبلوماسية أمام تنازل قوى المقاومة في العراق عن تسمية رئيس الحكومة لصالح السيد مقتدى الصدر ما يوحي بمعادلة تسليم الصدر رئاسة الحكومة مقابل قيادته معركة الانسحاب الأميركي. وهذا يعني بناء تحالف راسخ وقوي سيضمن تغييراً كبيراً في العراق.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout