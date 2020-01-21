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الديار: عمليات امنية استباقية لتفكيك خلايا في البقاع والشمال .. «الشغب منظم»

21
JANUARY
2020
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الديار: ... تغرق البلاد في ازمة اجتماعية واقتصادية ومالية مفتوحة على كل الاحتمالات السيئة في ظل استغلال «مريب» ومقلق للاحداث من قبل رئيس الحكومة المستقيل من مهامه سعد الحريري الذي اجهض اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، والذي استعيض عنه باجتماع امني في قصر بعبدا، حيث حضرت هناك التقارير الامنية «الدسمة» بأسماء ومجموعات باتت تعمل على تخريب ممنهج «للسلم الاهلي» عبر استغلال التحركات الشعبية السلمية، وقد تم التفاهم على زيادة التنسيق بين الاجهزة للعمل ضمن خطة «الامن الاستباقي» لتفكيك بعض الخلايا التي باتت تعمل على نحو منظم في بيروت والمناطق خصوصا في الشمال وبعض مناطق البقاع، وسط معلومات عن تصعيد مرتقب سيواجه الحكومة الجديدة بعد «ولادتها»...

المخاوف الامنية

ووفقا لاوساط مطلعة على ما دار في اجتماع بعبدا، تقاطعت معلومات قادة الاجهزة الامنية على نقطة اساسية تفيد بان ما حصل خلال الايام القليلة الماضية في بيروت، لم يكن حوادث عبارة مرتبطة باستفزازت متبادلة بين المتظاهرين والقوى الامنية، فالمعطيات المتوفرة تفيد بان ثمة قرارات مسبقة لدى عدة مجموعات لتحويل الوقفات الاحتجاجية الى «ساحة حرب» وبعض الاشخاص حاولوا استدراج العناصر الامنية نحو تصعيد يتجاوز المناوشات بالطرق التقليدية، لكن تم التعامل «بحكمة» مع تلك المحاولات ما جنب البلاد الدخول في «النفق المظلم»، وهذا الامر يجري العمل على متابعته امنيا للوقوف عند خلفياته الحقيقة والجهات التي تقف وراءه...

مواقف حاسمة للرئيس

ووفقا لتلك الاوساط، كان رئيس الجمهورية ميشال عون حاسما في الاجتماع الذي ضم وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، ووزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، والقادة العسكريين والامنيين، وبعد التنويه بالجهود التي بذلتها القوى العسكرية والامنية خلال الاسابيع الماضية خلال الاحداث التي وقعت في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية، داعيا الى التمييز بين المتظاهرين السلميين واولئك الذين يقومون بأعمال شغب واعتداءات.

ورفض التعرض لاي تظاهرة سلمية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة منع الاخلال بالامن في البلاد متسائلا عن اسباب «خروج الامور عن السيطرة» في بعض الاوقات التي شعر بها المواطنون انهم تحت رحمة «الزعران» في الشوارع، معتبرا ان هذه الاحداث لا تزال ضمن الاطار الامني المحدود جغرافيا ويمكن ضبطها باقل الخسائر الممكنة، وتساءل عن اسباب اعطاء المشاغبين مساحة زمنية كبيرة قبل التدخل لمنع الاعتداءات على الاملاك العامة والخاصة، وطالب بالعمل «استباقيا» على توقيف هؤلاء بعدما باتت هوياتهم معروفة لدى الاجهزة الامنية...

الديار
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