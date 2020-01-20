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الثلوج تلامس ال 800 متر صباح غد الثلاثاء

20
JANUARY
2020
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صدر عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية النشرة المسائية لحال الطقس وجاء فيها:

الحالة العامة:
ينحسر المنخفض الجوي المسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا اعتبارا من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء ويعود يتأثر نهار الخميس من جديد بمنخفض جوي شديد البرودة يستمر حتى مساء الجمعة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متقطعة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وتلامس ال 800 متر صباحا خاصة في المناطق الشمالية الداخلية، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر ويبقى تأثير الكتل الهوائية الباردة بموجات من الصقيع تؤدي الى تكون الجليد على الطرقات التي تعلو عن ال 1000 متر اعتبارا من الفترة المسائية.

الأربعاء:قليل الغيوم اجمالا مع بقاء درجات الحرارة متدنية والتي ترتفع بشكل بسيط خلال النهار، ويبقى التحذير من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من 900 متر خاصة خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

الخميس:غائم جزئيا يتحول خلال النهار الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب ال 80 كلم/س يرتفع معها موج البحر وتتساقط حبات من البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية.

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