ما جديد ملف المستلزمات الطبية؟

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عُقد اليوم اجتماع في المصرف المركزي مع ممثلي تجمع مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتم الاتفاق على ما يلي:

- الموافقة على اعتماد الغازات الطبية كمستلزمات طبية خاضعة للتعميم رقم 13152

- وضع آلية مع ممثلي تجمع الشركات لمتابعة الملفات العالقة بين المصارف والشركات ومصرف لبنان لتحديد المسؤوليات وتسيير التحويلات للمستلزمات الطبية بأسرع وقت.

وبحسب بيان التجمع، فعلى الرغم من ايجابية الاجراءات، المشكلة الأساسية لاستمرار الاستيراد تكمن بضرورة تعديل القرار لجهة نسب القطع بالعملة الأجنبية إلى 85/15 بدلا من 50/50 وأن يشمل القرار قطع الغيار والأجهزة الحيوية.

وشدد التجمع على ضرورة التزام كل المصارف بالتعميم وتنفيذه وضرورة القبول بالتحويلات الداخلية من العملة الأجنبية بدلا من الاصرار على النقد والورقي وضرورة انجاز المعاملات خلال 48 ساعة لا أكثر.