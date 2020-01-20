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ما سبب تأخير وصول السفيرة الأميركية الجديدة؟

20
JANUARY
2020
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فيما كان من المتوقع ان تبدأ السفيرة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد زياراتها الوداعية للمسؤولين نهاية العام، لتتسلم خلفها دوروتي شيا مهام رأس الدبلوماسية الاميركية في بيروت، طرأ بعض التأخير على هذه العملية، ولم تتبلغ ريتشارد حتى الساعة من ادارتها موعد وصول السفيرة الجديدة.
في سؤال "المركزية" حول اسباب التأخير وما اذا كان مرتبطا بالوضع اللبناني وتطوراته الاخيرة، في ظل عدم وجود حكومة اصيلة واتجاه الثورة الشعبية نحو تصعيد بدأ يلامس حافة الاستقرار الامني، افادت اوساط دبلوماسية مطلعة ان لا علاقة للوضع اللبناني بالملف الدبلوماسي الاميركي موضحة ان شيا تنتظر موافقة الكونغرس الاميركي على تعيينها في لبنان، بعدما مثلت امام لجنة الشؤون الخارجية للاستماع الى شهادتها في اطار ما يعرف بـ"الهيرينغ".


وتوقعت الاوساط ان يعلن الكونغرس قبوله تعيين شيا قريبا، وابلاغ وزارة الخارجية، على ان تصل السفيرة الجديدة الشهر المقبل، وتباشر مهامها.

 

المركزية
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