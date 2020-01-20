إليكم قرارات إجتماع بعبدا الأمني

A + A -

إنتهى الإجتماع الأمني الذي ترأسه الرئيس العماد ميشال عون في قصر بعبدا وحضور وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية.

وقدم رؤساء الاجهزة الامنية في مستهل الاجتماع التقارير عن أبرزِ التطوّرات التي حصلت منذ ١٧ تشرين الاول حتى اليوم.

كما تطرَّق المجتمعون الى عمل الاجهزة الامنية خلال هذه الفترة، وتوقفوا خصوصًا عند وجود "مندسين" في صفوف المتظاهرين، الذين يلجأون الى اعمال شغبٍ واعتداءاتٍ على القوى الأمنية.

وجرى البحث أيضًا في سلسلة اجراءات ستتخذها القيادات الامنية في الفترة المقبلة.

وتقرر:

- حماية المتظاهرين السلميين في كل المناطق التي تنطلق فيها التظاهرات.

- حماية الممتلكات العامة والخاصة وفق اجراءاتٍ ستتخذها الاجهزة الامنية.

- ردع المجموعات التخريبية التي توافرت لدى الاجهزة الامنية معلومات مفصّلة عنها.

- التنسيق مع الاجهزة القضائية لتطبيق القوانين المرعية الاجراء.

وطلب الرئيس عون من الاجهزة الامنية التنسيق الدائم في ما بينها من خلال غرفة العمليات المشتركة.