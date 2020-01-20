زنّار جليدي يلف لبنان.. برد قارس وثلوج على 800 متر!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان طقسا باردا يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط يترافق مع كتل رطبة تغطي لبنان وسوريا وفلسطين وشمال الأردن من المنتظر ان تتحوّل الى ثلوج

على الجبال التي تعلو 800 متر.

في التفاصيل:

في حين يرتفع الضغط الجوّي فوق تركيا والبحر الأسود الى 1035hpa يتحرك كل من منخفض البحر الأحمر ومنخفض السودان الإفريقي ويساهمان بتراجع الضغط الحوّي وق سيناء وغرب المملكة السعودية وشرق مصر، الأمر الذي يدعم هذه المناطق برياح قطبية مصدرها موسكو واوكرانيا وتركيا تمدد معها الكتل القطبية نحو شمال المملكة السعودية فيتأثر لبنان وجواره بالبرد الشديد والثلوج المنتظر ان تتساقط بعد ظهر الاثنين على 1100/1200 متر، وتغطي مساء الجبال 900 متر (حيث تكون الهطولات متوفرة) وتصل مع دخول يوم الثلاثاء الى 800 متر لتلامس في بعض المناطق الشمالية والبقاعية الشمالية 700 متر (من دون تراكمات تذكر)

تبقى نسبة التراكمات المنتظرة على 1000 متر بين 9 و 15 سنتم وفي مراكز التزلج بين 40 و 55 سنتم.

تنحسر الهطولات ظهر الثلاثاء ويتحوّل الطقس الى غائم جزئياً وبارد جداً وتتدنّى درجات الحرارة الى 7 درجات ساحلاً و -3 على 1200 متر و -4 في البقاع و -17 في القرنة السوداء.

تبقى مناطق الشرق الأوسط مُحاطة بالموجة القطبية حتى يوم السبت والأجواء شديدة البرودة خلال هذا الأسبوع.

الحرارة على الساحل: 12 نهاراً و 7 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 3 نهاراً و -3 ليلاً

في البقاع: 3 نهاراً و -4 ليلاً،

على الجبال 2000 متر: -4 نهاراً و -10 ليلاً.

الرطوبة: 60% ترتفع الى 93% مساء الاثنين وتتراجع الى 70% يوم الثلاثاء

الرياح: شمالية غربية جليدية، سرعتها 20 كم في الساعة،

الضغط الجوّي:1021hpa