لبناني وأميركية يروجان المخدرات... هذا ما حصل أثناء محاولتهما الفرار من الشرطة القضائي

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه "بتاريخ 15/1/2020 وفي محلة نهر الكلب، تمكنت قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات المركزي، من توقيف كل من:ك. س. (مواليد 1977، لبناني)ش. ف. (مواليد 1982، أميركية)على متن سيارة نوع "بورش كيان" أثناء قيامهما بترويج المخدِّرات. ولدى محاولتهما الفرار، اصطدموا بآليّتين عسكريّتين تابعتين للمجموعة المذكورة، ما اضطرّ عناصر القوّة إلى إطلاق طلق ناري بإتجاه إطار السيارة وتوقيف من بداخلها.وبتفتيش السيارة عُثر على:73 مظروفاً بداخله مادة الكوكايين.27 علبة بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين.مبلغ مالي بقيمة 1،910،000 ل.ل.هاتفان خلويان.والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص."