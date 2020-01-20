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عمد المحتجون منذ الصباح الباكر الى قطع العديد من الطرق الرئيسية والفرعية في طرابلس ومحيطها، فقامت عناصر الجيش بفتح بعضها باستثناء الطريق العام تحت جسر المشاة في التبانة والطريق الرئيسية في محلة الشلفة التي تربط منطقة أبي سمراء بقضاء الكورة.

وقامت مجموعة أخرى من المحتجين بجولة على المدارس والجامعات والمعاهد ووضعوا مواد لاصقة على الاقفال في ابي سمراء وفي المدينة ومنعوا الطلاب والهيئتين التعليمية والادارية من دخول صفوفهم ومكاتبهم، في حين فتحت المصارف والمحال التجارية والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية أبوابها.