إليكم الطرقات "السالكة والمقطوعة بسبب تراكم الثلوج"!

A + A -

أفادت "غرفة التحكم المروريّ" عبر حسابها في موقع "تويتر" أن الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

- عيناتا- الأرز

- كفرذبيان- حدث بعلبك

-افقا -العاقورة

- معاصر الشوف -كفريا

- تنورين الفوقا حدث الجبة

من جهة أخرى، ذكرت "غرفة التحكم" أن الطرقات السالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية هي:

فاريا - كفرذبيان

- بشري حتى المصعد الكهربائي

- القموعة - القبيات

- مرجحين - الهرمل

اللقلوق العاقورة

إلى ذلك، أشارت إلى أن طريق ترشيش زحلة سالكة امام المركبات الرباعية الدفع او تلك المجهزة بسلاسل معدنية، بينما طريق ضهر البيدر سالك امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات.