عناوين الصحف ليوم الأثنين 20 كانون الثاني 2020

A + A -

الأخبار: حكم الصبيان

الحراك العراقي يتجدّد بعنف مفرط وغضب أميركي من «مليونية» طرد الاحتلال

نداء الوطن: بري يأخذ فرنجية على عاتقه... والحل "تشكيلة 20"

لبنان على طاولة "خبراء الأمم"

البناء: اجتماع أمني في بعبدا لأن الحريري رفض مجلس الدفاع… ويواجه شمالاً ريفي والمشنوق 17 مقعداً وزارياً محسومة من حكومة لم يتقرّر حجمها 18 أو 20 أو 24 وزيراً لقاءات دياب مع عون وبري على إيقاع مخاطر الفوضى والعنف… واليوم حاسم

اللواء: لمصلحة مَنْ تحويل وسط بيروت إلى «ساحة حرب»؟

إشتباك التأليف يتفاقم بين باسيل وحلفائه .. وجلسة الموازنة في مهب المواجهات



النهار: البلد ينزلق إلى الفوضى... والسلطة تغرق في الحصص

الجمهورية: يتنازعون الحصص .. والشارع يشتعل



الديار: ماكرون في فرنسا الديموقراطية نشر 70 ألفاً من الجيش و40 ألفاً من الشرطة لمنع تدمير باريس

الرئيس عون يترأس اجتماعاً أمنياً اليوم بحضور وزيري الدفاع والداخلية والقادة العسكريين والأمنيين

الرئيس المكلف ايجابياً في بعبدا وحركة امل ترفض الصيغة الحكومية لدياب والحكومة أصبحت عرجاء

the daily star: Cabinet deadlock persists, fear of chaos mounts

l'orient le jour: Mouvement de contestation : la violence n’est plus un tabou