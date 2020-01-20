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أسرار الصحف ليوم الأثنين 20 كانون الثاني 2020

20
JANUARY
2020
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 البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقفت مصادر دبلوماسية أمام التوزيع المبرمج لإسمين لمرشحين لرئاسة الحكومة بالتناغم بين مجموعات في الحراك وبعض السفارات والنواب ولكل منهما علاقات خارجية معروفة وليس لديهما حيثية نيابية أو سياسية راهنة تتيح وصول أحدهما وسألت المصادر عما إذا كان لذلك علاقة بمراحل قادمة ؟

 

كواليس

شبهت مصادر دبلوماسية تبادل المعتقلين بين واشنطن وطهران بالإثبات المتبادل الذي قدمه الإفراج عن الرهائن الغربيين في نهاية الثمانينات على أن المرشد في إيران وقيادة الحرس الثوري في صورة المفاوضات التي تجري مع الدبلوماسية الإيرانية وتوافق على نتائجها من جهة وعلى صدقية الوسيط الذي يدير المفاوضات والجهة الأميركية المفاوضة

 

 


اللواء: أسرار

همس
توقعت أوساط نيابية مطلعة حصول تناغم وتوافق في الرؤية والمواقف بين الرئيسين نبيه بري وحسان دياب، في حال تمكن الأخير من تجاوز العقبات ووصول حكومته إلى مجلس النواب!


غمز
من أبرز عوامل تأخير الولادة الحكومية إصرار رئيس التيار الوطني الحر على إستبدال النقيبة أمل حداد بمرشحه أيمن حداد لتولي منصب وزارة الإقتصاد!


لغز
تساءل سفير دولة غربية أمام مرجع رسمي: كيف سمحتم بتحويل شوارع بيروت إلى ساحات لأجهزة مخابرات إقليمية تحتدم صراعاتها على حساب أمن وإستقرار اللبنانيين، وتشويه سمعة الإنتفاضة السلمية!

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