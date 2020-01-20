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نداء الوطن: بري يأخذ فرنجية على عاتقه... والحل "تشكيلة 20"

20
JANUARY
2020
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مصادر موثوقة أكدت لـ"نداء الوطن" أنّ العقد المتبقية أمام ولادة الحكومة بصدد التذليل خلال الساعات القليلة المقبلة، بتوسيع التشكيلة الحكومية إلى 20 وزيراً لكي يصار إلى حل مسألة تمثيل كل من "المردة" والدروز والكاثوليك.

 

وكانت زيارة الرئيس المكلف حسان دياب إلى قصر بعبدا قد أتت بطلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي بدا مستعجلاً تشكيل الحكومة وكان يريد إنهاء الموضوع في عطلة نهاية الأسبوع لولا أنّ عقدة "المردة" أدت إلى إعادة خلط الأوراق الحكومية، في وقت لا يزال يعمل فيه "حزب الله"  على التوصل إلى صيغة توافقية تتيح مشاركة "المردة" في الحكومة.

 

ومع دخول رئيس مجلس النواب نبيه بري على خط المعالجة، نقلت مصادر قيادية في 8 آذار لـ"نداء الوطن" أنّ بري "أخذ على عاتقه حل المسألة مع فرنجية.

 

وعلى هذا الأساس، استعادت خطوط التواصل حرارتها ليلاً مع بنشعي توصلاً إلى قواسم مشتركة تعيد فرنجية عن قرار المقاطعة الحكومية، وقد تمحورت الاتصالات حول إيجاد "صيغة جديدة مقبولة" حسبما أكدت المصادر، مشددةً في الوقت عينه على "عدم وجود أي شيء نهائي حتى الساعة (منتصف الليلة الماضية) وعلى أنّ المشكلة هي أعمق من حقيبة بالزائد أو حقيبة بالناقص إنما تتصل بمعادلة التوازنات في التركيبة الحكومية، بحسب نداء الوطن.

نداء الوطن
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