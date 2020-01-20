روسيا تعلن عن إحباط هجوم على قاعدة حميميم

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط هجوم شنه المسلحون في سوريا، مساء أمس، على قاعدة حميميم غرب البلاد.

وقالت الوزارة: "بحلول مساء 19 الجاري، رصدت وسائل الدفاع الجوي الروسية في قاعدة حميميم 3 أهداف جوية صغيرة على بعد كبير، كانت متجهة إلى الموقع العسكري الروسي من الجهة الشمالية الشرقية".

وأضافت الوزارة أن "أنظمة الصواريخ العاملة في القاعدة الروسية دمرت الأهداف الجوية المذكورة على بعد آمن من القاعدة"، مشددة على أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وسبق أن ذكرت وكالة "سانا" السورية، أن "التنظيمات الإرهابية أطلقت طائرات مسيرة من مناطق انتشارها في ريف إدلب" باتجاه قاعدة حميميم "فتصدت لها المضادات الأرضية وأسقطتها".