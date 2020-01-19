living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس الحكومة المكلف مجدداً في بعبدا، لكنَّ الحكومة مجدداً أمام إرجاء جديد

19
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة نشرة الأخبار المسائية -OTV - الأحد 19 كانون الثاني 2020

 

أما اللبنانيون، فحائرون: لا هم أصلاً مع الطبقة السياسية، التي أوصلت غالبيتُها العظمى أوضاع البلاد إلى ما هي عليه، ولا هم مقتنعون في المقابل بمظاهر الشغب، ولا بالقوى التي تسلقت على الحراك أو الانتفاضة أو الثورة، لحرفها عن مسارها الأساسي، المُطالِب بالعودة إلى الاستقرار الاقتصادي والمالي، والبدء جدياً بمحاربة الفساد، كمدخل فعلي إلى بناء دولة.


وفي غضون ذلك، وفيما وُصِف لقاء الساعة ونصف الساعة في بعبدا اليوم بالإيجابي، على أمل أن يُترجَم قريباً بولادة الحكومة، يترأس رئيس الجمهورية ظهر الغد، اجتماعاً أمنياً، يحضره وزيرا الدفاع والداخلية، إلى جانب قادة الاجهزة العسكرية والأمنية، علماً أن قائد الجيش تفقد اليوم غرفة عمليات قوى الأمن الداخلي.


وفي الملف الحكومي، لفت اليوم استغراب التيار الوطني الحر كل كلام عن "أثلاث" في عهد الرئيس ميشال عون، سائلاً أين وكيف استخدم أي "ثلث" خلال السنوات الثلاث الماضية؟ وفي السياق عينه، أكد التيار مرة جديدة انه لا يسعى في هذه الحكومة الى أن يتمثل بأي وزير، وان سيرة الاسماء التي دعمها أو وافق عليها حسنة، ومشهود لها بكفاءتها، كما أن لا ارتباط سياسياً لها بعلم الجميع.


وفي رد على تهويل البعض على اللبنانيين بالدم، رأى التيار أن من يتنبأ بالدماء هو نفسه من يحضّر لها بالتحريض الطائفي والمذهبي وبالتسعير الميداني وبالتمويل المُشاغب.


وفي المواقف من الشأن الحكومي، دعوة جنبلاطية إلى الجميع للحوار، وأخرى وهابية إلى حزب الله لحسم الأمر مع "المتغنجين"، في مقابل تغريدة بارزة للواء جميل السيد، جاء فيها أن حزب الله بذل كل ما يمكنه للتوفيق بين الأفرقاء، وطالما أن لا أحد جاهز للتضحية في سبيل الناس والبلد، آن الأوان لتنفض المقاومة يدها، وتترك الوسخ السياسي في أيدي أصحابه... على حد تعبير جميل السيد.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout