أبي رميا يرد على المشنوق: بتدق الباب بتلاقي الجواب

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رد النائب سيمون أبي رميا على حسابه على "تويتر" على النائب نهاد المشنوق قائلا:"الرد الأفضل عليك يا زميلي أنّك كنت البادىء "بالشتم المعنوي للرئيس" عبر الدعوة الى انتخابات رئاسية مبكرة فكانت ردود زملائي.

الرئاسة ليست مكسر عصا. بتدق الباب بتلاقي الجواب...ما احوجنا اليوم الى تغليب لغة الحكمة والمسؤولية على المهاترات التي سئمها الشعب."

وكان المشنوق كتب: "الردّ الأفضل على نواب "التيار الوطني الحرّ" الذين انضمّوا إلى نادي الشتّامين هو ما قاله صباح اليوم زميلهم الأستاذ سيمون أبي رميا."

وكان أبي رميا غرد قائلا:" قلتها صباح امس : القرف يولّد اليأس او الانفجار. فكان الانفجار مساءً وتحولت بيروت الى ساحة حرب. الإنكار خطيئة والإتعاظ واجب. فيا حاملي اقلام كتابة اسماء الوزراء والحقائب، لن يُغفر لكم هذه المماطلة وتضييع الوقت من اجل حقيبة من هنا وتسجيل نقطة من هناك.

الشعب لن يرحم. العار سيلاحقكم.