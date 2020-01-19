الرئيس عون عرض مع دياب تطورات الوضع الحكومي ويترأس غداً اجتماعاً امنياً

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الخامسة من عصر اليوم في قصر بعبدا، رئيس الحكومة المكلف الدكتور حسان دياب وعرض معه التطورات الراهنة والمستجدات في الشأن الحكومي في ضوء الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.



وبعد الاجتماع، غادر الرئيس دياب من دون الادلاء بأي تصريح.

على صعيد آخر، يترأس الرئيس عون ظهر غد الاثنين، اجتماعاً امنياً في قصر بعبدا يحضره وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، ووزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، وقادة الاجهزة الامنية والعسكرية، وذلك للبحث في التطورات الامنية والاجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على الاستقرار والهدوء في البلاد.