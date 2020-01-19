النائب العميد بانو: "مشنوق" في تياره ينظّر علينا ويحذّر من دم على الأكف

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النائب العميد انطوان بانو عبر حسابه الخاص على الفيسبوك نشر :

"نائب مشنوق!

جاءنا خائن لمعلّمه، "مشنوق" في تياره، ينظّر علينا، ويحذّر من دم على الأكف، وهو صاحب تاريخ يعجّ بصفقات مليارية. ومن إنجازاته

انتخابات نيابية كلّفتنا 6 أضعاف انتخابات 2009 ومتاجرة بالـ "فوميه" ونمر السيارات وجوازات السفر وشراء مصرف بأموال جناها من عرق جبينه في الصحافة.

عُرف بعمالته لياسر عرفات تحت غطاء منصب عضو مجلس امناء مؤسسة ياسر عرفات،

خان الحريري وشتم السياسة الحريرية،

أجّج النعرات الطائفية للفوز بالانتخابات،

هندس الخبريات المفبركة للاحتلال السوري للبنان،

كان المُخبر المفضّل للسوري غازي كنعان.

سعادة النائب، معروف سعرك.

إنه الفساد يتكلم!"