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التيار الوطني الحر: من يتنبأ بالدماء يحضّر لها وملتزمون بحكومة اختصاصيين

19
JANUARY
2020
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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي:

يلفت التيار الوطني الحر الى أن من يتنبأ بالدماء هو نفسه من يحضّر لها بالتحريض الطائفي والمذهبي وبالتسعير الميداني وبالتمويل المشاغب، ويتحمل بالتالي مسؤولية الدماء.
ويستغرب التيار كل كلام عن الاثلاث في عهد الرئيس ميشال عون سائلاً أين وكيف استخدم هذا الثلث خلال السنوات الثلاث الماضية؟
ويؤكد التيار مرة جديدة انه لا يسعى في هذه الحكومة الى أن يتمثل بأي وزير وان سيرة الاسماء التي دعمها أو وافق عليها هي سيرة حسنة ومشهود لها بكفاءتها ومعروفة للجميع بعدم وجود ارتباط سياسي لها، مذكراً بأنه من أصر على حكومة اختصاصيين من دون انتماء سياسي فكيف يطالب بالثلث؟
ويختم التيار الوطني الحر أن سلسلة التحريض والاكاذيب والاشاعات ضده مستمرة وخلفها مشروع تدميري كبير منبهاً من أنها لا تؤذي التيار بل تسهم في تدمير أخلاقيات مجتمعنا وقيمه وتلوّث إعلامه وتخدع الرأي العام.

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