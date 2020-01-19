عطاالله يرد على المشنوق: سبب الأزمة الاقتصادية هو السياسة التدميرية

أما نوح المشنوق الأكبر فقد تمثّل بمطالبته بانتخابات رئاسية ونيابية مُبكرة بعد تعديل قانون الانتخاب، وهذا مفهوم لأنه قد أبطل سطوة تياره على المقاعد المسيحية وفضح حجمه المنفوخ منذ ما قبل 2005.

وما إنهاء تفجعه حول الدم والتهديد به والثلث المُعطل إلا معركة وهمية يريد منها تقديم كشف حساب لمُشغليه بينما الأفضل له أن يهتم ببيع نمر السيارات فهو الاختصاص الذي يفهم فيه...