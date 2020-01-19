نداء الى ابناء الامة السريانية المارونية من الحزب الديمقراطي المسيحي

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صدر عن الحزب الديمقراطي المسيحي البيان التالي :

نداء الى ابناء الامة السريانية المارونية ،

يبدو ان البعض ممن قذفتهم رياح الصحراء في غابر الزمان الى ارضنا المقدسة ، قد نسي او تناسى من هم اصحاب هذه السهول والجبال و اسيادها ، وتصاعدت ابخرة خيلائه لدرجة سمحت له بقطع كل الخطوط الحمر والتطاول على امير وبطريرك الطائفة السريانية المارونية باقذع الكلام معتبرا ان هذا حق له ، وهو من هو من فصيلة امتهنت العيش على الفتات المتساقط عن موائد مشغليها من اجهزة مخابرات الانظمة الظلامية .

لقد بلغ السيل الزبى وما عدنا نحتمل الاهانات التي تطال اسياد هذه الامة من اشباه الاعلاميين هؤلاء على مختلف فئاتهم ومشاربهم وآن الاوان كي يلقنوا درسا يكون عبرة لهم ولكل من تسول له نفسه ان يشتمنا تحت حجة حرية التعبير وحقوق الانسان .

انتم اساسا لستم ببشر ليكون لكم اية حقوق ، وسيتم التعامل معكم على هذا الاساس ، وبناء عليه نتوجه الى كل ابناء الامة السريانية المارونية لنقول لهم :

ان الاقتصاص من هذا السفيه ومن امثاله اصبح واجبا علينا لا مناص منه اطلاقا ، فقد هانت كراماتنا لديهم لدرجة اصبحنا كطائفة مارونية محط تطاولهم كلما اراد احدهم ان يعلو بكعبه لدى اسياده في الخارج .

لا حاجة لنا لنملي عليكم ما يتوجب عليكم القيام به ، المهم ان تكون النتيجة على قدر توقعاتنا منكم ، ونحن متأكدون ان شذاذ الآفاق هؤلاء الذي ينتمي لهم هذا السفيه ، ستصلهم رسالتنا واضحة وضوح الشمس لمن ابتلي بالعمى الفكري والاخلاقي .

واننا كما عهدتمونا ما وعدناكم بشيئ الا وكنا له متممون .

المجد لسلطانة السماوات والارض ،

المجد للمسيح الملك .