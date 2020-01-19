الحريري: توقفوا عن هدر الوقت وشكلوا الحكومة وافتحوا الباب للحلول السياسية

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لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إلى انه "خفنا على بيروت أمس لكنها لملمت كعادتها جراح ابنائها من قوى الأمن والمتظاهرين ومسحت عن وجهها آثار الغضب والشغب ودخان الحرائق". وقال: "نسأل الله ان يمن على كل المصابين بالشفاء والسلامة وأن يجنب بلدنا خطر الوقوع في الفتن".

ورأى الحريري في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "هناك طريق لتهدئة العاصفة الشعبية. توقفوا عن هدر الوقت وشكلوا الحكومة وافتحوا الباب للحلول السياسية والاقتصادية". واعتبر ان "بقاء الجيش والقوى الأمنية والمتظاهرين في حالة مواجهة... دوران في المشكلة وليس حلاً".

وتوجه إلى "اهلي في طرابلس والشمال"، قائلا: "يعز عليّ ان يقال انه تم استقدام شبان باسمكم لأعمال العنف أمس. لكنني أعلم ان كرامة بيروت أمانة رفيق الحريري عندكم وانتم خط الدفاع عن سلامتها وضمير التحركات الشعبية ووجهها الطيب. احذروا رفاق السوء وراقبوا ما يقوله الشامتون بتخريب العاصمة".