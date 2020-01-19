بالصور - اجتماع للقوى الوطنية في عكار‎

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عُقد اجتماع للقوى الوطنية، بدعوة من التيار الوطني الحر في عكار بشخص منسق القضاء "فادي اسطفان" ، في مكتب التيار في عكار ؛ وحضور وزير الدفاع السابق "يعقوب الصراف" ورئيس اللقاء الاسلامي الوطني وحركة الوحدة والاصلاح الشيخ "ماهر عبد الرزاق" وعضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحرّ "جيمي جبور" ومنسق الأقضية "طوني عاصي" و المنفذ العام لعكار في الحزب السوري القومي الاجتماعي "ساسين يوسف" و ممثل حزب البعث العربي الاشتراكي "موسى طعمة" وممثل الحزب العربي الديمقراطي "جعفر الخطيب" بالاضافة الى امينة سر مجلس قضاء عكار في التيار الوطني الحرّ "ابتسام بيطار" و عضو لجنة العمل الوطني في التيار "هزاع عثمان" وعضو مجلس القضاء" انطوان ضاهر" وأمينة سر هيئة القضاء" شانتال عبدالنور" والمسؤولة الاعلامية للتيار في عكار "كلير كفروني".

وجرى، خلال اللقاء، عرض الأمور والقضايا التي تتعرض لها منطقة عكار خلال الازمة الراهنة التي يمر بها لبنان، والتشديد على المواقف البنّاءة والواعية والجامعة التي تحتاجها المنطقة لتجاوز المحنة ورفع الضرر عن المواطن العكاري الذي يدفع بصورة مستمرة ثمن المواقف السياسية الكبرى؛ منبهين من استمرار عملية تفريغ عكار من المؤسسات التي تخدم المواطن العكاري المحروم اساسا قبل بداية الازمة.

وأكد المجتمعون على أهمية الطروحات والمطالب المحقة التي هي مطالب اللبنانيين جميعا؛ مشددين على ضرورة التنبه الى ان الاداء في الشارع ذاهب الى مكان مختلف؛ متسائلين: ما النفع الذي يعود به قطع الطرقات وتسكير المدارس واقفال المؤسسات والمصارف على المواطن العكاري؟؟؟

وشدّد المجتمعون على ضرورة رفع الصوت، صوت العكاريين الذين هم مع المطالب المحقة ولكنهم باكثرهم ليسوا مع اسلوب قطع الطرقات وتسكير المدارس وعملية الانتقاص من هيبة الدولة مع ما يسببه ذلك من انعكاسات سلبية على مصادر رزقهم واضطرابات امنية في المنطقة كارتفاع عدد السرقات .

ودعا المجتمعون الى ضرورة الانفتاح والتواصل مع الاحزاب الاخرى والجهات المعنية لايجاد الحلول المناسبة لاراحة المواطن العكاري وكسر حالة الصمت التي يعيشها؛ مشددين على انه يكفي عكار زيادة حرمانها؛ داعين الى ضرورة عودة الدولة خدمة للمواطن وفتح الطرقات والمدارس و المصارف من اجل أهلنا وابنائنا في عكار.

كما اتفق المجتمعون على عقد اجتماعات متواصلة لمتابعة التطورات والتحركات وتفعيل التواصل.