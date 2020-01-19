بيان للصليب الاحمر اللبناني حول احداث وسط بيروت امس

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صدر عن الصليب الاحمر اللبناني بيان جاء فيه:

"على أثر الإشكالات التي وقعت بعد ظهر أمس وامتدت حتى المساء، بين القوى الأمنية ومتظاهرين في وسط بيروت، إستجابت فرق الصليب الأحمر اللبناني التي بلغ عديدها 18 سيارة إسعاف ونحو 80 مسعفا تواكبهم غرفة عمليات مركزية مع 6 مسعفين للنداءات الطارئة، وأحصى الصليب الأحمر 169 حالة صحية تم نقلها إلى المستشفيات المجاورة، منها 80 حالة صحية نقلها الصليب الأحمر، وقدمت فرق الصليب الأحمر الإسعافات الأولية في موقع الإشكالات لنحو 140 حالة صحية، وتنوعت الحالات بين ضيق في التنفس وكسور وإعياء وجروح، كما إستنفرت باقي المراكز القربية لتلبية النداءات والتدخل عند الضرورة، إضافة إلى ذلك كان مركز نقل الدم في سبيرز على جهوزية لتوفير وحدات الدم عند الطلب".