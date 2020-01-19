بالصور - ما حقيقة وفاة الدكتور أنطون سالم جرّاء مشاركته في الاحتجاجات؟

A + A -

يتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر يحتوي معلومات مغلوطة عن وفاة الدكتور أنطون سالم جراء تأثره بجراحه بعد مشاركته بالاحتجاجات نهار الجمعة. وقد أرفق الخبر بصورة لورقة النعوة وصورة لاحد الاشخاص على أنها صورة للدكتور سالم.

ولكن في معلومات للـtayyar.org علم أن البروفسور انطون سالم، ليس صاحب هذه الصورة.. وهو توفي نتيجة صراع مع المرض، ومنذ اشهر عدة وهو ملتزم منزله.