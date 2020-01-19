"المنخفض الجويّ" مُستمر في لبنان.. احذروا البرودة القارسة!

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يستمر الطقس غير المستقر والممطر اليوم ولغاية ظهر الثلاثاء مع فعالية أقوى من ناحية الهطول والبرودة، وقد تضرب رياح شمالية باردة جدًا لبنان أواخر الأسبوع إنما من غير الواضح مدى فعالية الرطوبة وتأثيرها على احتمالية الأمطار.

وفي تفاصيل طقس اليوم، تشير التقديرات الى أنه من المتوقع ان يكون ممطر وتشتد الأمطار على فترات وفي بعض المناطق فيما تتساقط الثلوج على ١٤٠٠م وتنشط الرياح أحيانًا في بعض هباتها ٦٠كم/س واحتمال حدوث برق ورعد.

وتلف الى أن "الحرارة ساحلاً بين ١١ و ١٥ درجة فيما بقاعًا تسجل بين ٢ و ١٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٤ و ٨ درجة، والرياح جنوبية غربية ٦٠كم/س".

أمّا يوم غد الاثنين، فسيكون الطقس ممطر وتشتد الأمطار على فترات وفي بعض المناطق فيما تتساقط الثلوج على ١٤٠٠م - ١٥٠٠م وتنشط الرياح أحيانًا في بعض هباتها ٦٠كم/س واحتمال حدوث برق ورعد ثم تتدنى الثلوج تدريجيًا الى ١١٠٠م وبعض مناطق البقاع ليلًا.

هذا وسيكون طقس الثلاثاء ممطر أحيانًا إنما الأمطار تكون خفيفة عمومًا، وتتساقط الثلوج صباحًا على ٨٠٠ م إلى ٩٠٠م ومن ثم على ١٠٠٠م نهارًا على ان تنحسر بعد الظهر مع بقاء الطقس بارد ويتشكل الجليد ليلاً.