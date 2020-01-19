نحو 400 جريح في اشتباكات وسط بيروت أمس السبت

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أفادت "سكاي نيوز" نقلاً عن مصادر طبية، أن "حصيلة الجرحى في الصدامات التي إندلعت بين قوى الأمن والمتظاهرين يوم أمس في وسط بيروت، وصلت الى 400".

وكان المتظاهرون ألقوا المفرقعات النارية باتجاه القوى الأمنية في محيط ساحة النجمة (مقر البرلمان وسط بيروت)، كما رموا الفواصل الحديدية تجاههم محاولين اقتحام السياج الحديدي.



في حين اتهم محتجون قوى الأمن بإطلاق الرصاص المطاطي في محيط البرلمان، لذا قاموا برشق قوى الأمن بالحجارة.



في المقابل، أعلن الأمن الداخلي امس تعرض بعض المتظاهرين بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب.

من جهة اخرى، أعطى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات اليوم الاحد، إشارة الى الجهات المعنية بتخلية موقوفي الأحداث التي وقعت ليل أمس في وسط العاصمة، بإستثناء من في حقه مذكرات قضائية بجرائم أخرى.