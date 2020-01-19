كيف تناولت جريدة الأنباء الكويتية أعمال الشغب في بيروت ؟

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الأنباء الكويتية: شهد محيط مجلس النواب اللبناني وسط العاصمة بيروت اشتباكات عنيفة بالغة الحدة بين تجمعات من المتظاهرين من جهة، وقوات مكافحة الشغب وشرطة مجلس النواب من جهة أخرى، لتتحول ساحة النجمة، حيث مقر المجلس النيابي ومنطقة وسط بيروت التجاري بأكملها إلى ساحة واسعة للمواجهات والاشتباكات والكرّ والفر.

وجرى حرق خيام المحتجين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح وامتدت النيران إلى بعض المحال المجاورة في المنطقة، فيما أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن من قام بإحراق الخيام ليس من عناصرها، نافية ما رددته بعض وسائل الإعلام في هذا الخصوص.

قالت قيادة شرطة مجلس النواب في بيان: «إن ما أوردته بعض وسائل الإعلام عن قيام عناصر من شرطة المجلس باستهداف خيام المعتصمين هو عار عن الصحة جملة وتفصيلا، ويندرج في إطار التضليل والتحريض على عناصر شرطة مجلس النواب وضباطها الذين نؤكد مجددا أن دورهم ينحصر منذ بداية الأزمة في حماية مقر المجلس النيابي، فيما تتولى مهمة حماية محيط المجلس وحدات من قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني».

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني مساء أمس أن عناصره نقلوا 30 مصابا في مظاهرة وسط بيروت إلى مستشفيات المنطقة، كما تم إسعاف 45 آخرين في مكان التظاهرات، فيما قرعت أجراس الكنائس ورفع الأذان في المساجد وسط بيروت كدعوة للتهدئة ووقف المواجهات وإعادة السلمية إلى الحراك.

وقد اتصل رئيس الجمهورية ميشال عون بكل من وزير الدفاع ووزيرة الداخلية وقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي ودعاهم للحفاظ على امن المتظاهرين السلميين والأملاك العامة والخاصة وإعادة الهدوء إلى وسط بيروت.