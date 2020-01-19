عناوين الصحف ليوم الأحد 19 كانون الثاني 2020

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الديار: بيروت تحترق والعاصمة تدمّر والمصالح الاقتصادية تنهار فيها فلماذا هي متروكة؟

النهار: مَن فجّر أسوأ المواجهات في وسط بيروت وما رسائلها؟





الشرق الأوسط: صدامات تشعل قلب بيروت

عنف غير مسبوق بين الأمن والمحتجين يوقع أكثر من 165 جريحاً





الأنباء الكويتية: قائد الجيش للأصوات الشاذة: تطاولكم على المؤسسة العسكرية لن يصيبها .. وهي مستمرة في حماية لبنان أرضاً وشعباً

سبت الغضب: مواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن أمام البرلمان



الوطن السورية: الشعار: لا يجوز التساهل.. رحمون: دورنا تنفيذي.. المركزي: المحاسبة على العمليات التجارية وليس على حيازة العملة … خميس: لا محسوبيات في تطبيق مرسوم تشديد العقوبة للمتعاملين بغير الليرة