الجيش اللبناني يُعيد الهدوء الى وسط بيروت

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بعد مرور خمس ساعات على انطلاق موجات العنف في وسط بيروت، والتي أدت لسقوط مئات الجرحى وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، تمكن الجيش اللبناني بمؤازرة من قوى الأمن الداخلي من التدخل وفرض الهدوء بالساحات بظرف ربع ساعة فقط.





حيث تحوّل وسط العاصمة بيروت الى ساحة مواجهة كبيرة بين مجموعة من المحتجين والقوى الأمنية، بعد أن تحولت التظاهرات التي انطلقت من عدد من المناطق اللبنانية باتجاه وسط بيروت لتتحول عند أحد مداخل ساحة الجمة لناحية البلدية الى مواجهات عنيفة مع قوى مكافحة الشغب.

اندلعت مواجهات في محيط مجلس النواب في وسط بيروت بين القوى الامنية والمحتجين الذين قاموا برمي الحجارة والعوائق الحديدية والاشجار والمفرقعات باتجاه القوى الامنية التي ردت بخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع.