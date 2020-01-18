اللجنة المركزية للإعلام في التيار : كلام الدكتور ناجي حايك مرفوض ولا يمثل التيار

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صدر عن اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي :

تستنكر هيئة بيروت الأولى في التيار الوطني الحر استنكارًا شديدًا كلام الدكتور ناجي حايك عن الكرنتينا والفلسطينيين والحرب والفتنة وتؤكد أن هذه الارتكابات الكلامية العنصرية الطائفية المتهورة لا تمثل التيار لا من قريب ولا من بعيد والتيار غير معني بأي دعوة لما سمّاه الحايك "تحرك مضاد" غداً.

وتؤكد الهيئة أن العلاقة بين أهالي المدوّر وعرب المسلخ مبنية على المحبة المتبادلة ووحدة العيش وهم يرفضون الأبواق الفتنوية.

المحامي عماد جعارة

منسق بيروت الأولى