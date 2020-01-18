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بالصورة - لن تصدقوا ما حصل بين سيدة ومضيف طيران على متن رحلة "ميدل ايست"!

18
JANUARY
2020
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كشفت بادية فحص عن عنصرية امرأة لبنانية طالبت مضيفي طائرة "الميدل ايست" باتخاذ اجراءات في حق رجل أسمر اللون، متهمة اياه بأنه يحمل فيروس H1N1 (انفلونزا الخنازير).

 

وكتبت بادية في منشور فايسبوكي، إن الطائرة التي انطلقت من دبي باتجاه بيروت، حملت على متنها امرأة اعترضت على وجود رجل أسمر اللون الى جانبها، وطالبت بنقل مكانها، أو بتثبيت كمامة على وجهه، متهمة اياه بأنه يحمل فيروساً معدياً.

 

وقالت بادية ان السيدة طالبت المضيفين بوضع كمامة للرجل الأسمر جارها في المقعد، لكنهم لم يلبوا مطالبها.


وسألها المضيف: "ليه يا مدام لأنه أسمر ولأنه من جنسية ما بتعجبك"؟ وقالت إن الركاب بصقوا عليها.

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